ПриватБанк через газеты вручил Коломойскому иск на $5,5 млрд.

Соответчиками являются Боголюбов, бывший топ-менеджер Привата и две кипрские фирмы.

Фото: dpchas.com.ua Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

ПриватБанк вручил своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову иск на 5,5 млрд долларов через газеты "Голос Украины", "День" и "Факты и комментарии".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сообщение об иске к Коломойскому в "Фактах"

Вместе с Коломойским и Боголюбовым ответчиками являются бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Тимур Новиков и две кипрские компании – PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited, которые, как заявляет ПриватБанк, принадлежат или подконтрольны Коломойскому и Боголюбову.

Дело будут слушать на Кипре в Окружном суде города Лимассол.

"В соответствии с кипрским законодательством, публикация таких сообщений в печатных средствах массовой информации Украины является доказательством вручения И. Коломойскому иска, инициированного ПриватБанком на Кипре", - утверждает ПриватБанк.

Ранее таким же образом ПриватБанк сообщил Коломойскому об иске в Израиле.

Предметом ккипрского иска против Коломойского и Боголюбова является возмещение ущерба в размере 5,5 млрд долларов в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, имеющих признаки мошенничества и отмывания средств, и реализованных под руководством бывших собственников и при содействии других ответчиков.

Иск касается двух серий транзакций, которые, как утверждает банк, были незаконно совершены в период между 2013 и 2016 годами и предусматривали уплату огромных сумм по кредитным договорам, которые, как считает банк, являются фальшивыми, и ни один из которых не был погашен.

Напомним, что ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд. гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.