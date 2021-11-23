Forbes назвал украинских основателей Grammarly долларовыми миллиардерами

Состояние каждого оценивается в 4 млрд долларов.

Forbes назвал украинских основателей Grammarly долларовыми миллиардерами
Олексій Шевченко і Максим Литвин
Фото: grammarly.com

Украинцы Максим Литвин и Алексей Шевченко, основавшие в 2009 году сервис проверки правописания Grammarly, стали долларовыми миллиардерами, утверждает американское издание Forbes.

По его оценкам, состояние каждого из них сейчас составляет не менее 4 млрд долларов, то есть больше, чем у Виктора Пинчука или Игоря Коломойского.

Литвин и Шевченко стали миллиардерами после того, как Grammarly удалось привлечь 200 млн долларов инвестиций, что подняло стоимость компании до 13 млрд долларов. Издание пишет, что Литвину и Шевченко принадлежит по 35% созданной ими компании. Еще 22% акций владеют инвесторы, принявшие участие в двух инвестиционных раундах в 2019 и 2021 годах. Доля третьего основателя Grammarly Дмитрия Лидера оценивается в 1%.

В компании не подтвердили оценки Forbes, но раскрыть структуру собственности отказались.

"Grammarly является частной компанией и не разглашает данные о составе владельцев компании и распределении их долей. Состав владельцев компании Grammarly - шире состава учредителей и охватывает в том числе и инвесторов Grammarly (компании Baillie Gifford, General Catalyst, Institutional Venture Partners, Spark Capital, а также фонды и счета под руководством компании BlackRock). Как частная компания, мы не раскрываем подробной информации о владельцах. Можем отметить, что доли Максима Литвина и Алексея Шевченко, которые были среди начальных инвесторов, отличаются от доли Дмитрия Лидера, которая составляет около 1%" , – говорится в сообщении Grammarly.

Литвин и Шевченко запустили Grammarly в 2009 году в Киеве. Позже они эмигрировали, Литвин – в США, а Шевченко – в Канаду.

Созданный украинцами сервис проверяет тексты пользователей на грамотность и удобство чтения и предлагает способы их улучшить. Для этого используется искусственный интеллект. Проект работает как расширение в браузере и офисных приложениях, доступное в приложениях для смартфонов и компьютеров. По оценке компании, Grammarly ежедневно пользуется более 30 млн человек.

Напомним, что ранее в этом году Forbes признал миллиардерами владельца OnlyFans Леонида Радвинского (эмигрант из Одессы) и уроженца Киева Макса Левчина, создавшего в США финтех-компанию Affirm.

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