Золото подешевело. Но поводов продавать нет — эксперт

Неделя выдалась непростой для золота и серебра. Цены на золото за очередную неделю ноября снизились, хотя и незначительно, но сама пятидневка оказалась крайне волатильным временем, пишет старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Золото подешевело. Но поводов продавать нет — эксперт
Фото: forbes.com

Золото

Тройская унция золота штурмовала новый локальный максимум на уровне $1879,50, однако закрепиться там не смогла и скорректировалась.

Рынок реагирует на показатели доходности десятилетних гособлигаций США и совсем не боится сильных позиций доллара, и это необычно.

Сейчас золото закрепилось в боковом диапазоне $1851?1873, и без новых биржевых движений оттуда вряд ли выйдет. Поводов продавать нет: существует и потребность в безопасных активах, и есть поддержка в виде хеджирования рисков. При этом оснований бурно покупать тоже немного.

Серебро

Серебро потеряло за неделю 2% на фоне опасений, что промышленное производство в Азии замедляется и может сократить потребность в металле. В частности, речь идет о китайской статистике и перспективах. Унция серебра стоит $24,90, техническая картина допускает снижение к $24,21.

Ситуация, опять же, необычная, так как в большинстве случаев серебро повторяет динамику золота с небольшим отставанием в мощности и амплитуде, но сейчас тут явно реализуется собственный драйвер.

Краткосрочно серебро может зависнуть в коридоре $24,72?25,42, но при рыночных волнениях отправится вниз.

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