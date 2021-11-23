НБУ согласовал реструктуризацию Укрэксимбанка

Правление Нацбанка согласовало программу реструктуризации Укрэксимбанка. Документ составил на основе оценки устойчивости банка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

По результатам стресс-тестирования по неблагоприятному макроэкономическому сценарию необходимый уровень норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) Укрэксимбанка составил 39,1%, необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) — 37,6%, что потребовало составления Программы капитализации.

В то же время, запланированные меры по улучшению финансового состояния, фактические события, которые произошли в его деятельности после 1 января 2021 года (дата оценки устойчивости), и без учета риска инвестирования в государственные ценные бумаги улучшают значение расчетных необходимых значений нормативов капитала и уменьшают их до нормативного уровня. В частности, Н2 снизился до 10%, Н3 — до 7%.

При рассмотрении программы было учтено, что в течение 2021 года Укрэксимбанк «значительно улучшил операционную эффективность, снизил стоимость фондирования, увеличив чистую процентную маржу и оптимизировал структуру баланса», что, в частности, отразилось в увеличении финансового результата, добавили в банке.

Напомним, что по результатам 3 квартала общий рейтинг устойчивости Укрэксимбанка составил 3,31 пункта (максимум 5).