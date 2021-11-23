Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию - на 9 лет раньше запланированного

Ранее все угольные электростанции закрыли Бельгия, Австрия и Швеция.

Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию ??на 9 лет раньше запланированного
Фото: www.dtek.com

Португалия четвертой в Европейском Союзе прекратила использование загрязняющих материалов для производства электроэнергии и закрыла последнюю угольную электростанцию.

Это произошло на девять лет раньше запланированного Португалией прекращения использования ископаемого топлива в 2030 году, передает агентство Reuters.

Расположенный в центральной Португалии завод Pego, прекративший работу в минувшие выходные, был вторым по величине источником выбросов углекислого газа в стране.

В настоящее время владельцы закрытой электростанции рассматривают вариант перехода на гранулированное биотопливо – пеллеты из древесины. В то же время, экологи советуют сфокусироваться на ветровой и солнечной энергетике. На сегодняшний день Португалия 60%-70% электроэнергии получает из возобновляемых источников.

Ранее все угольные электростанции закрыли Бельгия, Австрия и Швеция.

Напомним, 3 ноября на климатическом саммите COP26 в Глазго более 40 стран мира, включая Украину, пообещали отказаться от угля. Стороны, подписавшие соглашение, обязались прекратить инвестиции в новое производство угля. Они также установили дедлайны для отказа от угля: для крупных экономик – до 2030 года, для более бедных стран – до 2040 года.

Украина, как отмечается на сайте PPCA, обязалась отказаться от производства электроэнергии на основе угля до 2035 года, тогда как раньше это решение планировалось реализовать до 2050 года.

Однако вчера вице-премьер Ольга Стефанишина опровергла обязательство Украины отказаться от угольных ТЭС до 2035 года.

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