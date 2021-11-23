Банки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУ

58,4 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-октябре 2021 года, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 39,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Сколько заработали банки в октябре

В октябре прибыль банков составила 6,943 млрд гривен.

Доходы банков за 10 месяцев 2021 года выросли на 4% по сравнению с результатом 10 месяцев 2020 года и составили 217,8 млрд грн, в то же время расходы уменьшились на 6% до 159,4 млрд грн.

Напомним

В январе-августе чистая прибыль украинских банков составила 45,592 млрд грн, что на 39,7% больше, чем годом ранее (32,641 млрд грн).

В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода в прошлом году, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.