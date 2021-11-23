Новые назначения в ФРС: рынок разочарован

В понедельник американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,32%, закрывшись на отметке 4682 пункта.

Фото: cryptopumpnews

Среди крупнейших компаний США лидерами роста стали акции Wells Fargo & Company, выросшие на 3,1%, и акции компании Cisco Systems, прибавившие 2,5%.

Хуже других торги завершили акции компании Mastercard, упавшие на 5,4%, и акции NVIDIA Corporation, снизившиеся 3,1%.

Назначения в ФРС

Вчерашнее снижение фондового рынка США стало результатом неоднозначной реакции инвесторов на назначение Джерома Пауэлла главой ФРС на второй срок. И назначение Лаэль Брэйнард его заместителем. При этом наибольшие потери понес технологический сектор, индекс NASDAQ вчера снизился на 1,26%.

Вероятнее всего, негативная реакция рынка была связана не с тем, что Джером Пауэлл остался главой ФРС на второй срок. А с тем, что его заместителем была назначена Лаэль Брэйнард, которая считалось конкуренткой Пауэлла на пост главы ФРС.

В отличии от Джерома Пауэлла, который является республиканцем, Лаэль Брэйнард является демократом и однопартийцем президента США Джо Байдена.

Многие на Уолл-Стрит считают, что Лаэль Брэйнард является даже большим «голубем», то есть сторонницей мягкой монетарной политики ФРС. Поэтому в голову может прийти мысль, что ее назначение на пост главы ФРС могло бы быть для рынков более лучшим вариантом нежели назначение Джерома Пауэлла. Поэтому рынок вчера частично был разочарован тем, что Лаэль Брэйнард, которая готова печатать деньги больше чем Пауэлл не стала главой ФРС.

Но как показывал опрос Reuters, проведенный ранее, лишь 13% экономистов ожидали избрание Брэйнард главой ФРС, а 80% ожидали продление полномочий Пауэлла. Поэтому вряд ли проигрыш Брэйнард стал причиной вчерашнего снижения рынка США , хотя отчасти и этот повод тоже исключать нельзя.

Как я полагаю, основной причиной негативной реакции рынка, скорее всего стало то, что назначение Брэйнард вторым человеком в ФРС, создает у регулятора риски двоевластия.

Лаэль Брэйнард отличается тем, что готова в одиночку идти против мнения большинства. Будучи в роли одной из семи управляющих Федеральной резервной системы, она имела привычку возражать против единодушных предложений. До ее первого возражения в 2018 году так не поступал никто с 2011 года.

Лаэль Брэйнард можно назвать персоной, которая имеет и отстаивает свое мнение, даже вопреки общему мнению. И Джерому Пауэллу достался заместитель, которую сложно назвать командным игроком.