Хуже только у Пакистана. Пенсионные накопления Украины — 0,1% от ВВП (исследование)

Суммарные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП или $123 млн (3,5 млрд грн). Такие данные приводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обновленном обзоре пенсионных скоплений в странах мира, пишет Лига.

Хуже только у Пакистана. Пенсионные накопления Украины — 0,1% от ВВП (исследование)
Фото: korrespondent.net

Среди 89 стран, которые были исследованы, Украина заняла предпоследнее место по этому показателю. Худшее положение дел только в Пакистане.

В частности, оставили позади Украину такие африканские страны как Уганда, Зимбабве и Танзания.

Где самые большие в мире пенсионные накопления

Самые большие в мире пенсионные накопления в Дании — 229% ВВП ($882 млрд). Скопление более 200% ВВП зафиксировано также в Нидерландах (213%) и Исландии (207%).

Семь стран мира имеют совокупные скопления более $1 трлн. Они владеют 90% общих пенсионных активов. США имеют самый большой пенсионный рынок с активами в $35,5 млрд.

Далее обозначены Великобритания ($3,6 трлн), Канада ($3,1 трлн), Нидерланды ($2,1 трлн), Австралия ($1,8 трлн), Япония ($1,6 трлн), Швейцария ($1,3 трлн). 31 другая страна, входящая в ОЭСР, совместно владеет остальными 9,5% пенсионных активов.

Пенсійні накопичення України – 0,1% ВВП. Гірше тільки у Пакистану – ОЕСР

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