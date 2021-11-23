Объем IPO в мире в 2021 году превзошел предыдущий рекорд

Общий объем IPO в мире в текущем году превзошел предыдущий рекорд на фоне появления большого количества «компаний-пустышек» и высоких цен размещения. С начала года IPO провели около 2,85 тыс. компаний и SPAC, общий объем превысил $600 млрд. Об этом пишет investing со ссылкой на Bloomberg.

Объем IPO в мире в 2021 году превзошел предыдущий рекорд
Фото: investory.news

Как сообщает Bloomberg, рекорд был побит как по числу сделок, так и по объему полученных средств. Предыдущие рекорды были установлены в 2007 году.

Лидеры IPO

Лидером стал американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc, который в текущем месяце провел IPO в Нью-Йорке почти на $12 млрд.

В Азии крупнейшее размещение провела телекоммуникационная компания China Telecom Corp. — на 54 млрд юаней ($8,4 млрд), тогда как IPO польского производителя электронных постаматов InPost SA объемом 2,8 млрд евро стало крупнейшим в Европе.

Эти компании сумели извлечь выгоду из рекордно высоких цен на акции на фоне сохраняющейся активности инвесторов в связи с поддержкой центробанков.

Восстановление мировой экономики наряду со стимулирующими мерами способствовали росту прибыли компаний.

Между тем пристальное внимание регуляторов к рынку IPO привело к некоторому ослаблению активности сделок со SPAC.

Ужесточение контроля китайских властей за технологическими компаниями минувшим летом вызвало волну потрясений на мировых рынках, приостановив череду размещений китайских компаний в США.

Активность розничных инвесторов и интерес к ряду секторов позволили некоторым компаниям существенно увеличить капитализацию в результате IPO. Так, акции Rivian за первые несколько сессий подорожали более чем вдвое, рыночная стоимость компании ненадолго превысила показатель для германского автопроизводителя Volkswagen AG, тогда как цена бумаг южнокорейской SK Bioscience Co. в ходе дебютных торгов подскочила на 160%.

Цена акций компаний в США находится вблизи самых высоких уровней с момента пузыря доткомов в 2000 году.

В то же время некоторые IPO оказались весьма неудачными. Так, бумаги материнской компании индийского провайдера цифровых платежей Paytm упали на 27% в ходе дебютных торгов, акции британского стартапа в сфере доставки еды Deliveroo Plc — на 26%, американского страховщика Oscar Health Inc. — на 11%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Финдиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривенФиндиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривен
ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налогаФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Блок рекламы


Похожие новости
Декларация о доходах в 2022 году будет включать дополнительные доходы и подаркиДекларация о доходах в 2022 году будет включать дополнительные доходы и подарки
Биткоин стремительно падает вниз с рекордной высотыБиткоин стремительно падает вниз с рекордной высоты
Нелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз, - исследованиеНелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз, - исследование
За первые 9 месяцев 2021 Украину посетило 3 млн туристовЗа первые 9 месяцев 2021 Украину посетило 3 млн туристов
Американские компании купили рекордное количество роботов из-за нехватки рабочей силыАмериканские компании купили рекордное количество роботов из-за нехватки рабочей силы
НБУ за неделю выкупил с рынка рекордные $858 млнНБУ за неделю выкупил с рынка рекордные $858 млн
Цены на продовольствие установили абсолютный рекордЦены на продовольствие установили абсолютный рекорд
Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарстваУкраинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства
Биткоин за сутки вырос на 5% и установил абсолютный рекордБиткоин за сутки вырос на 5% и установил абсолютный рекорд
РоSSия увеличила суточные объемы транзита газа через Украину до 89-90 млн кубометровРоSSия увеличила суточные объемы транзита газа через Украину до 89-90 млн кубометров
Последние новости
Подгружаем последние новости