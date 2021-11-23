Объем IPO в мире в 2021 году превзошел предыдущий рекорд

Общий объем IPO в мире в текущем году превзошел предыдущий рекорд на фоне появления большого количества «компаний-пустышек» и высоких цен размещения. С начала года IPO провели около 2,85 тыс. компаний и SPAC, общий объем превысил $600 млрд. Об этом пишет investing со ссылкой на Bloomberg.

Фото: investory.news

Как сообщает Bloomberg, рекорд был побит как по числу сделок, так и по объему полученных средств. Предыдущие рекорды были установлены в 2007 году.

Лидеры IPO

Лидером стал американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc, который в текущем месяце провел IPO в Нью-Йорке почти на $12 млрд.

В Азии крупнейшее размещение провела телекоммуникационная компания China Telecom Corp. — на 54 млрд юаней ($8,4 млрд), тогда как IPO польского производителя электронных постаматов InPost SA объемом 2,8 млрд евро стало крупнейшим в Европе.

Эти компании сумели извлечь выгоду из рекордно высоких цен на акции на фоне сохраняющейся активности инвесторов в связи с поддержкой центробанков.

Восстановление мировой экономики наряду со стимулирующими мерами способствовали росту прибыли компаний.

Между тем пристальное внимание регуляторов к рынку IPO привело к некоторому ослаблению активности сделок со SPAC.

Ужесточение контроля китайских властей за технологическими компаниями минувшим летом вызвало волну потрясений на мировых рынках, приостановив череду размещений китайских компаний в США .

Активность розничных инвесторов и интерес к ряду секторов позволили некоторым компаниям существенно увеличить капитализацию в результате IPO. Так, акции Rivian за первые несколько сессий подорожали более чем вдвое, рыночная стоимость компании ненадолго превысила показатель для германского автопроизводителя Volkswagen AG, тогда как цена бумаг южнокорейской SK Bioscience Co. в ходе дебютных торгов подскочила на 160%.

Цена акций компаний в США находится вблизи самых высоких уровней с момента пузыря доткомов в 2000 году.

В то же время некоторые IPO оказались весьма неудачными. Так, бумаги материнской компании индийского провайдера цифровых платежей Paytm упали на 27% в ходе дебютных торгов, акции британского стартапа в сфере доставки еды Deliveroo Plc — на 26%, американского страховщика Oscar Health Inc. — на 11%.