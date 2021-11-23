До 150 миллиардов гривен теряет бюджет только на зарплатах «в конвертах» — исследование

Среди разнообразных способов ухода от налогов «теневые» зарплаты в прошлом году повлекли наибольшие потери в бюджет объемом 110-150 млрд грн. Об этом говорится в совместном исследовании CASE Ukraine и Института социально-экономической трансформации.

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«Теневые» зарплаты, контрабанда и коррупция

Отмечается, что в результате кризиса, структурных изменений и изменений в законодательстве выросли злоупотребления по ряду направлений, а упали — по другим. К примеру, выросли потери бюджета от «теневых» зарплат, контрабанды и коррупции на границе. В то же время злоупотребления из-за офшоров и налоговых «скруток», наоборот, сократились.

От заработных плат «в конвертах» бюджет Украины в 2020 году недополучил от 110 млрд грн до 150 млрд грн. Для сравнения это как все расходы бюджета на оборону в 2021 году.

Зарплаты сдвинули четырехлетнего «лидера», контрабанду и нарушения таможенных правил на второе место. Потери от них составили около 70-120 млрд грн в 2021 году, при этом объемы этих схем выросли за последний год.

Объемы выведения доходов за границу остаются высокими, но сократились в прошлом году и достигают от 120 до 200 млрд грн. Бюджет от этого теряет 15-35 миллиардов.

От хищения налога на добавленную стоимость, например, «скруток» и схем на возмещении налога потенциальные потери достигают 24-30 млрд грн в год. Схемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции приводят к потерям около 10-46,5 млрд грн.

Контрафакт стоит бюджету 38-43 млрд грн в год, а злоупотребление налоговыми льготами и преференциями и специальными режимами — 6-10 млрд грн в год.