Starbucks и Amazon открыли первое кафе без кассиров

18 ноября сеть кофеен Starbucks в сотрудничестве с Amazon открыла свое первое заведение без кассиров. Внутрь можно попасть по отпечатку ладони, а рассчитаться можно не подходя к кассе, пишет Процесс.

Starbucks и Amazon открыли первое кафе без кассиров
Фото: cnbc.com

Кафе-магазин оснащен стойкой прямо у входа, где можно забрать напитки, заранее заказанные в специальном приложении Starbucks. На большом экране сверху клиенты смогут увидеть какие заказы готовит бариста.

Старший вице-президент Starbucks по глобальному росту и развитию Кэтрин Янг отметила, что компания совместно с Amazon планирует открыть еще как минимум 3 подобных заведения в 2022 году.

Не нужно терять время

Внутри заведения есть столики и кресла, а также можно купить готовые блюда из меню Starbucks и Amazon Kitchen или снеки. Чтобы попасть внутрь посетители могут использовать приложение Amazon или устройство чтения ладоней Amazon One.

Благодаря технологии Amazon «Just Walk Out» клиентам не обязательно рассчитываться на кассе, чтобы оплатить покупку. Весы, камеры и датчики полок сами рассчитывают, сколько клиенты должны заплатить, и считывают соответствующую сумму, при выходе из заведения.

«Вам больше не нужно ждать и стоять в очереди», — прокомментировал Дилип Кумар, вице-президент Amazon.

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