Поставки украинской древесины будут отслеживать через блокчейн

Украина стала одной из первых стран в мире, которая присоединилась к новому пилотному проекту международной организации Forest Stewardship Council для отслеживания движения древесины на международных рынках, сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Поставки украинской древесины будут отслеживать через блокчейн
Фото: timbeter.com

«Речь идет о цифровом программном обеспечении на основе технологии блокчейн. Сведения о древесине, ее происхождении и перемещении будут накапливаться в децентрализованных международных базах данных. Технология блокчейн обеспечит целостность информации и исключит возможность злоупотребления с уже внесенными данными», — пояснил заместитель Председателя Гослесагентства по цифровому развития Виктор Смаль.

Первыми пользователями системы становятся государственные предприятия, подчиняющиеся Гослесагентству в Закарпатской области.

Нововведение должно гарантировать прозрачность

Внесенные данные помогут отслеживать древесину от страны происхождения к дальнейшим передвижениям на международных рынках.

Запрос на внедрение этой системы постоянно поступает от мировых производителей, желающих получать сырье только от ответственных источников.

На мировом уровне новой системой начинают пользоваться Украина и Китай. От результатов работы пилотного проекта будет зависеть его дальнейшее использование в других странах.

Контекст

Украина — один из лидеров по экспорту незаконной древесины. В использовании незаконно вырубленной украинской древесины обвиняли, в том числе, IKEA.

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