МВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов, - Шмыгаль

Средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

МВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов, - Шмыгаль
Фото: publika.md

Совет директоров Международного валютного фонда согласовала выделение Украине кредитного транша в размере $700 млн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине транша в размере $700 млн. Достигнув прогресса во внедрении реформ, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера”, - написал Шмыгаль в Telegram.

Он уточнил, что выделенные средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020. Предыдущий виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину закончился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставление транша.

Несмотря на это президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

18 октября в МВФ сообщили, что правительство Украины и МВФ на уровне персонала договорилось о пересмотре программы stand-by, что открывает возможность для получения Украиной около 700 млн. долларов США.

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