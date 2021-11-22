НБУ согласовал программу реструктуризации "Укрэксимбанка"

В "Укрэксимбанке" утверждают, что в 2021 значительно улучшили показатели.

Правление Национального банка Украины согласовало программу реструктуризации государственного "Укрэксимбанка" по результатам оценки его устойчивости к началу 2021 года.

Как сообщает пресс-служба "Укрэксимбанка", программа составлена в соответствии с требованиями Положения об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, утвержденного постановлением правления НБУ от 22 декабря 2017 года №141, с учетом запланированных мероприятий и фактических событий, произошедших в деятельности банка после этой даты.

"По результатам стресс-тестирования по неблагоприятному макроэкономическому сценарию необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) Укрэксимбанка составил 39,1%, необходимый уровень норматива достаточности основного капитала (Н3) – 37,6%, что потребовало реструктуризации. Запланированные меры по улучшению финансового состояния, фактические события, которые произошли в его деятельности после 1 января 2021 г. (дать оценки устойчивости), и неучет риска инвестирования в государственные ценные бумаги улучшают значение расчетных необходимых значений нормативов капитала и уменьшают их до нормативного уровня. В частности, Н2 уменьшился до 10%, Н3 – до 7%", - говорится в сообщении.

При рассмотрении программы было учтено, что в течение 2021 года "Укрэксимбанк" значительно улучшил операционную эффективность, снизил стоимость фондирования, увеличив чистую процентную маржу и оптимизировал структуру баланса, что, в частности, отразилось в увеличении финансового результата, отмечают в банке.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным владельцем является государство. Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал третье место (241,973 млрд грн) среди 72 действовавших в стране банков.

В прошлом году в сентябре Кабмин решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн, а "Укрэксимбанк" списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов.

В начале октября 2021 года Укрэксимбанк попал в скандал. Во время интервью с главой правления Евгением Мецгером журналист программы "Схемы" спросил его о кредитном соглашении, согласно которому компании бизнесмена, уплачивающие налоги поддерживаемой Россией группировке "ДНР", получили 60 миллионов долларов под залог столичного ТРЦ Sky Mall.

Вопрос вызвал агрессивную реакцию главы правления банка, приказавшего отобрать у журналистов камеры и стереть записанное видео.

После нападения на журналистов полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса – препятствование законной профессиональной деятельности СМИ . Пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладеть банковской тайной.

Наблюдательный совет уволил с должности главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.

Еще двое сотрудников банка, обвиняемых в уголовном производстве, были отстранены от должностей. Однако 9 ноября директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова возобновили в должностях, а на следующий день одного из них в "Укрэксимбанке" встретили овациями.

12 ноября Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" собрался на внеочередное заседание и уволил Тельбизова и Осипова из-за несоответствия занимаемой должности.

18 ноября Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" решил углубленно проверить выдачу кредита, о котором шла речь в расследовании "Схем".