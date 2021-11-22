Минэнерго подтвердило возобновление импорта электроэнергии из Беларуси

Украина не рассчитывает на стабильную поставку электроэнергии из этой страны.

Минэнерго подтвердило возобновление импорта электроэнергии из Беларуси
Фото: belrynok.by

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил возобновление импорта электроэнергии из Белоруссии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 22 ноября, сообщает Укринформ.

"Беларусь со вчерашнего дня возобновила (импорт - ред.)", - сказал Галущенко.

При этом он отметил, что Украина не рассчитывает на стабильную поставку электроэнергии из этой страны.

Напомним, с весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, но с 1 ноября он утратил силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

2 ноября Белоруссия начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи.

17 ноября Минэнерго Беларуси предупредило о прекращении с 18 ноября недавно возобновившихся поставок электроэнергии в Украину.

Перед этим был отключен от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты 1-й энергоблок БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был подключен к сети.

8 ноября украинский эксперт по энергетике, медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная обнародовала письмо "Белэнерго" партнерам. В нем говорится, что "с ноября 2021 года поставка электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будет".

По данным ЭП, письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом".

9 ноября "Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину. В компании заверили, что экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам. А письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым не планировали поставлять электроэнергию в ноябре 2021 года.

С 9 ноября электроэнергия из Беларуси поставлялась в объеме по 415 МВт в час. Основным поставщиком электроэнергии называли компанию "ТЕТ Груп" Виталия Бутенко.

Вчера стало известно, что импорт электроэнергии из Белоруссии после прекращения поставок с 18 ноября планируется возобновить 21 ноября.

Вчера Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налогаФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Уголь для украинских электростанций будут доставлять из СШАУголь для украинских электростанций будут доставлять из США
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в УкраинуБеларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину
Производители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в УкраинеПроизводители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в Украине
"Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину"Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину
Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн, - МинэнергоЗапасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн, - Минэнерго
Украинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 годуУкраинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 году
"Укрэнерго" назвало причину импорта электроэнергии из Белоруссии и Словакии"Укрэнерго" назвало причину импорта электроэнергии из Белоруссии и Словакии
Fitch подтвердило рейтинги ПриватбанкаFitch подтвердило рейтинги Приватбанка
"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию
Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"
Минэнерго просит банки дать кредиты Центрэнерго для закупки угля на зимуМинэнерго просит банки дать кредиты Центрэнерго для закупки угля на зиму
Последние новости
Подгружаем последние новости