Минэнерго подтвердило возобновление импорта электроэнергии из Беларуси
Украина не рассчитывает на стабильную поставку электроэнергии из этой страны.
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил возобновление импорта электроэнергии из Белоруссии.
Об этом он заявил во время пресс-конференции 22 ноября, сообщает Укринформ.
"Беларусь со вчерашнего дня возобновила (импорт - ред.)", - сказал Галущенко.
При этом он отметил, что Украина не рассчитывает на стабильную поставку электроэнергии из этой страны.
Напомним, с весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, но с 1 ноября он утратил силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.
2 ноября Белоруссия начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи.
17 ноября Минэнерго Беларуси предупредило о прекращении с 18 ноября недавно возобновившихся поставок электроэнергии в Украину.
Перед этим был отключен от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты 1-й энергоблок БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был подключен к сети.
8 ноября украинский эксперт по энергетике, медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная обнародовала письмо "Белэнерго" партнерам. В нем говорится, что "с ноября 2021 года поставка электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будет".
По данным ЭП, письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом".
9 ноября "Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину. В компании заверили, что экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам. А письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым не планировали поставлять электроэнергию в ноябре 2021 года.
С 9 ноября электроэнергия из Беларуси поставлялась в объеме по 415 МВт в час. Основным поставщиком электроэнергии называли компанию "ТЕТ Груп" Виталия Бутенко.
Вчера стало известно, что импорт электроэнергии из Белоруссии после прекращения поставок с 18 ноября планируется возобновить 21 ноября.
Вчера Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину.