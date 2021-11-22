Земля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматься у пользователей. Столичная власть начала процесс верификации всех договоров аренды земли и уже отобрала большой список тех арендаторов, которые не придерживаются условий арендного договора. Им грозит изъятие земли, которой они пользуются.

Ежегодно столичный бюджет недополучает огромные деньги из-за недобросовестных арендаторов земли, которые либо используют ее не по назначению, либо катастрофически недоплачивают за нее. КГГА оценила ежегодный ущерб от бессистемной аренды столичной земли в 5 миллиардов гривен.

"По разным оценкам бюджет города недополучает почти 5 млрд грн поступлений. Фактически это 20 новых школ или 50 комфортных парков ежегодно", - говорит депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Григорий Маленко.

Поэтому уже сейчас столичная власть отобрала около 3600 арендных договоров, по которым накопилось немало вопросов. Кто-то из арендаторов использует землю не по назначению, и платит за нее намного меньше, чем должен платить при таком целевом использовании земли. А кто-то просто вообще прекратил арендные выплаты. С каждым арендатором будет отдельный разговор, однако все проблемы должны быть устранены, говорят в КГГА.

"У арендаторов, которые используют землю не по целевому назначению и не рассчитываются с городом полностью, будут вводиться действия реагирования: либо приведение договоров к соответствию фактического использования, либо расторжение договоров", - заявил депутат Киевского городского совета, секретарь постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юрий Федоренко.

Напомним, в Украине изменились правила покупки недвижимости. Право собственности на землю теперь будут предоставлять по-новому.