"Энергоатом" рассматривает возможность возобновления проекта Чигиринской АЭС

Местные жители не против атомной станции.

Фото: Энергоатом

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил о возможности возобновления строительства Чигиринской атомной электростанции в Черкасской области

Об этом он сказал во время международной конференции проходящей в Киеве "Атомные возможности для развития страны", приуроченной к 25-летию "Энергоатома".

"Из перспективных площадок - это Чигирин, Орбита. Мы не говорим, что будем там строить, только приводим в пример одну из площадок, где может быть построена АЭС. Еще во времена Советского Союза было принято решение о строительстве четырехблочной станции именно в этом месте" , – сказал Котин.

По его словам, предварительные опросы показали, что местные жители не против такого соседства. 59% местного населения положительно относятся к атомной энергетике и 55% поддерживают строительство новой станции в Чигирине, заявил Котин.

Напомним, что при СССР рассматривалась возможность строительства атомной станции возле Чигирина с городком Орбита для энергетиков. Проект был заморожен в 1989 году в связи с аварией на Чернобыльской станции.

В последние годы площадку в Чигирине снова начали рассматривать как место для возможной АЭС, поскольку она имеет выгодное расположение и хороший доступ к водным ресурсам и электросетям.

Сейчас в Украине четыре АЭС: Запорожская, Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая.

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