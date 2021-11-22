Страховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у Ахметова

Сумма и условия сделки не разглашаются.

Страховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у Ахметова
Фото: evergreens.com.ua

Страховая компания VUSO заявила, что ее владельцы Михаил Назарчук и Алексей Шуба достигли предварительной договоренности о приобретении СК "АСКА" (входит в SCM Рината Ахметова).

На сайте покупателя сообщается, что компании объединятся под единым брендом VUSO и создадут одного из самых крупных страховщиков в Украине. По данным Insurance TOP, активы объединенной компании составят 1,4 млрд гривен.

"Объединение компаний позволит увеличить присутствие VUSO в корпоративном сегменте страхования за счет длительных отношений АСКА с крупными корпоративными клиентами, а также выйти на рынок международного страхования "Зеленая карта" - сообщается в пресс-релизе.

Соглашение о продаже состоится после получения необходимых разрешений и выполнения других определенных законодательством процедур, предусматривающих, в частности, сдачу дублирующих лицензий АСКА на страховую деятельность.

Сумма и условия сделки не разглашаются.

СК VUSO работает с 2001г. Компания специализируется на моторном, медицинском и туристическом страховании для частных и корпоративных клиентов. АСКА – старейшая частная страховая компания Украины. На начало 2020 года у нее было 2 900 корпоративных и более 2 000 тысяч частных клиентов.

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