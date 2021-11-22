Новое издание команды Kyiv Post назвали The Kyiv Independent
Газета перезапускается под новым брендом.
Новое издание, которое запускает уволенная команда англоязычной газеты Kyiv Post, будет называться The Kyiv Independent.
Об этом говорится в фейсбук-сообществе Save the Kyiv Post.
"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу – источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа, The Kyiv Independent. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post", - заявила редакция.
Газету Kyiv Post финансировал одесский бизнесмен Аднан Киван (KADORR Group). Новое издание рассчитывает на финансовую поддержку читателей – членские взносы будут стартовать от 5 долларов (примерно 130 гривен по нынешнему курсу).
Бизнес сторону нового издания возьмет на себя консультационная фирма Jnomics Media, учредители которой Якуб Парусински и Дарья Шевченко занимают должности финансового и генерального директора нового издания. Эта фирма помогала создать членскую модель для финансирования Украинской правды, а также решала финансовые вопросы для Суспильного.
Напомним, что 8 ноября 2021 года владелец Kyiv Post Аднан Киван, купивший издание в 2018 году у Мохаммада Захура, сообщил о перезагрузке медиа. Это произошло после того, как бизнесмен неожиданно для редакции решил создать украиноязычную версию Kyiv Post.
Команда газеты во главе с главным редактором Kyiv Post Брайаном Боннером уволилась, а перезапуск поручили Люку Шенье, который был генеральным директором Kyiv Post в 2016-2018 годах.
Аднан Киван – один из самых больших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.