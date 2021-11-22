Новое издание команды Kyiv Post назвали The Kyiv Independent

Новое издание, которое запускает уволенная команда англоязычной газеты Kyiv Post, будет называться The Kyiv Independent.

Об этом говорится в фейсбук-сообществе Save the Kyiv Post.

"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу – источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа, The Kyiv Independent. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post", - заявила редакция.

Газету Kyiv Post финансировал одесский бизнесмен Аднан Киван (KADORR Group). Новое издание рассчитывает на финансовую поддержку читателей – членские взносы будут стартовать от 5 долларов (примерно 130 гривен по нынешнему курсу).

Бизнес сторону нового издания возьмет на себя консультационная фирма Jnomics Media, учредители которой Якуб Парусински и Дарья Шевченко занимают должности финансового и генерального директора нового издания. Эта фирма помогала создать членскую модель для финансирования Украинской правды, а также решала финансовые вопросы для Суспильного.

Напомним, что 8 ноября 2021 года владелец Kyiv Post Аднан Киван, купивший издание в 2018 году у Мохаммада Захура, сообщил о перезагрузке медиа. Это произошло после того, как бизнесмен неожиданно для редакции решил создать украиноязычную версию Kyiv Post.

Команда газеты во главе с главным редактором Kyiv Post Брайаном Боннером уволилась, а перезапуск поручили Люку Шенье, который был генеральным директором Kyiv Post в 2016-2018 годах.

Аднан Киван – один из самых больших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.