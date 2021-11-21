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2021-11-21
В Ивано-Франковске произошел пожар в здании налоговой
Огонь сумели погасить через 15 минут, пострадавших нет.
Фото: ГСЧС
В Ивано-Франковске утром в воскресенье, 21 ноября, произошел пожар в здании областного управления Государственной налоговой службы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Информация о пожаре на улице Независимости, так называемой "стометровке", поступила спасателям в 10:46 – горело помещение на четвертом этаже. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов зрения и дыхания.
Спасатели не позволили огню распространиться на значительную площадь, и примерно в 11:00 пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате возгорания не было.
Фото: ГСЧС
ГУ ГНС в Ивано-Франковской области расположено по адресу ул. Независимости, 20