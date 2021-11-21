В Сальвадоре собираются построить Биткойн-Сити

Город будет иметь форму монеты, а его центральная площадь будет выглядеть как знак биткойна.

В Сальвадоре собираются построить Биткойн-Сити
Фото: twitter.com/BitcoinMagazine

Сальвадор планирует выпустить биткойн-облигации на 1 млрд долларов и построить за эти деньги город Биткойн-Сити, почти свободный от налогов.

Об этом заявил президент страны Наиб Букеле, пишет Reuters.

Новый город хотят построить в департаменте Ла-Унион – на побережье Тихого океана неподалеку от вулкана Кончагуа.

По словам Букеле, новый город будет иметь круглую форму монеты, а его центральная площадь будет выглядеть символом биткойна - ? (буква B, перечеркнутая двумя вертикальными линиями, которые видны только в виде штрихов над и под буквой).

В рамках проекта страна планирует привлечь миллиард долларов путем выпуска токенизированных 10-летних облигаций под 6,5%, номинированных в долларах, но подкрепленных биткойнами. Половина суммы от так называемых "вулкан-бондов" будет конвертирована в биткойны, а другая половина пойдет на организацию инфраструктуры для майнинга с использованием геотермальной энергии. По истечении пятилетнего срока блокировки правительство начнет продавать биткойны и выплачивать инвесторам дополнительные дивиденды.

Жители Биткойн-Сити будут освобождены от всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). За счет НДС страна планирует финансировать облигации, выпущенные для строительства города, а также оплачивать коммунальные услуги, такие как вывоз мусора.

Напомним, в сентябре Сальвадор стал первой в мире страной, в которой криптовалюта биткойн получила статус официального платежного средства наравне с долларом США. Рассчитываться ею можно за все продукты и сервисы.

Однако не все сальвадорцы поддерживают энтузиазм Бекеле и его правительства. В октябре в столице Сан-Сальвадори состоялись антиправительственные митинги против президента и биткойна.

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