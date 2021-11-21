Уголь для украинских электростанций будут доставлять из США

Дефицит с углем вскоре будет преодолен. Уголь для украинских электростанций будут поставлять из США. Первое судно с американским ископаемым должно зайти в украинский порт уже совсем скоро.

Уголь для украинских электростанций будут доставлять из США

О грядущих угольных поставках из-за океана рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинская власть поначалу отрицала создавшийся острый дефицит с углем на электростанциях. Говорили, что определенная напряженность с этим ресурсом есть, однако отопительный сезон пройти удастся. Но вскоре все же вынуждены были признать: угля на электростанциях катастрофически мало, и когда он будет - неизвестно, ибо к объективным экономическим причинам прибавились еще и козни Кремля.

Америка любезно согласилась спасти Украину от энергетического кризиса, поставляя нам свой уголь. Об этом договорилась украинская делегация, говорит Шмыгаль. Первое судно с американским угольком должно прийти уже на следующей неделе.

Уголь для украинских электростанций будут доставлять из США

"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - отметил Шмыгаль.

Он, правда, не стал акцентировать внимание, сколько будет стоить тонна заокеанского топлива, однако заверил, что деньги на это есть. Правительство на своем совещании изыскало средства для оплаты американского ископаемого, которое должно покрыть децифит этого ресурса на все зимние месяцы - декабрь, январь и февраль.

Уголь уже приплыл

Впрочем, Денис Шмыгаль недооценил прыткость современных мореходов. Буквально пару часов назад стало известно, что первое судно с углем из США и Колумбии уже прибыло в украинский порт Южный. На судне – 60,5 тыс. тонн угля. Кроме этого, будет еще 6 рейсов. 5 поставок угля намечается из США и 2 – из Колумбии. В общем, из-за океана должно приплыть к нам 470 тыс. тонн этого энергоресурса. Все запланированные поставки должны прийти в Украину до конца января.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что казахстанский уголь, который был заблокирован Россией, также в ближайшие дни отправят в Украину по морю.

Напомним, из-за кризиса в энергетической отрасли аналитики прогнозируют на зиму веерные отключения электричества. Сможет ли Украина этого избежать, пока неизвестно.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налогаФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
Финдиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривенФиндиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Жители Майами будут получать биткоин за стейкинг MiamiCoinЖители Майами будут получать биткоин за стейкинг MiamiCoin
Производители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в УкраинеПроизводители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в Украине
В ноябре Украина планирует импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАРВ ноябре Украина планирует импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР
Советницу главы правления "Юнион Стандард Банка" будут судить за растрату 384 млн грнСоветницу главы правления "Юнион Стандард Банка" будут судить за растрату 384 млн грн
Налоги с переводов на карту будут снимать со всех подозрительных транзакцийНалоги с переводов на карту будут снимать со всех подозрительных транзакций
Ошибки в декларациях о доходах не будут причиной доначисления налогов, - руководитель налоговой ОлейниковОшибки в декларациях о доходах не будут причиной доначисления налогов, - руководитель налоговой Олейников
Энергию Южно-Украинской АЭС будут использовать для майнингаЭнергию Южно-Украинской АЭС будут использовать для майнинга
Киев возглавил рейтинг украинских городов от ForbesКиев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes
Марченко рассказал как будут запускать накопительную пенсию в УкраинеМарченко рассказал как будут запускать накопительную пенсию в Украине
В США компания собирается майнить биткоин на угольных отходахВ США компания собирается майнить биткоин на угольных отходах
Последние новости
Подгружаем последние новости