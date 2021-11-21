Уголь для украинских электростанций будут доставлять из США

Дефицит с углем вскоре будет преодолен. Уголь для украинских электростанций будут поставлять из США . Первое судно с американским ископаемым должно зайти в украинский порт уже совсем скоро.

О грядущих угольных поставках из-за океана рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинская власть поначалу отрицала создавшийся острый дефицит с углем на электростанциях. Говорили, что определенная напряженность с этим ресурсом есть, однако отопительный сезон пройти удастся. Но вскоре все же вынуждены были признать: угля на электростанциях катастрофически мало, и когда он будет - неизвестно, ибо к объективным экономическим причинам прибавились еще и козни Кремля.

Америка любезно согласилась спасти Украину от энергетического кризиса, поставляя нам свой уголь. Об этом договорилась украинская делегация, говорит Шмыгаль. Первое судно с американским угольком должно прийти уже на следующей неделе.

"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - отметил Шмыгаль.

Он, правда, не стал акцентировать внимание, сколько будет стоить тонна заокеанского топлива, однако заверил, что деньги на это есть. Правительство на своем совещании изыскало средства для оплаты американского ископаемого, которое должно покрыть децифит этого ресурса на все зимние месяцы - декабрь, январь и февраль.

Уголь уже приплыл

Впрочем, Денис Шмыгаль недооценил прыткость современных мореходов. Буквально пару часов назад стало известно, что первое судно с углем из США и Колумбии уже прибыло в украинский порт Южный. На судне – 60,5 тыс. тонн угля. Кроме этого, будет еще 6 рейсов. 5 поставок угля намечается из США и 2 – из Колумбии. В общем, из-за океана должно приплыть к нам 470 тыс. тонн этого энергоресурса. Все запланированные поставки должны прийти в Украину до конца января.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что казахстанский уголь, который был заблокирован Россией , также в ближайшие дни отправят в Украину по морю.

Напомним, из-за кризиса в энергетической отрасли аналитики прогнозируют на зиму веерные отключения электричества. Сможет ли Украина этого избежать, пока неизвестно.