Китайские техногиганты не сообщили о 43 сделках, за что и были оштрафованы

Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) сообщило о наложении штрафов на ряд местных компаний, включая Alibaba, Baidu, JD.com и Geely за то, что они не сообщили властям о 43 сделках, заключённых после 2012 года. Ведомство считает, что компании тем самым нарушили антимонопольное законодательство.

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Самой ранней из перечисленных сделок стало поглощение компании с участием Baidu и одного из её партнёров, а последней — соглашение от 2021 года между Baidu и Zhejiang Geely Holdings о создании компании по производству экологически чистого транспорта. Кроме того, ведомство упомянуло поглощение Alibaba в 2014 году китайской компании по цифровой картографии и навигации AutoNavi, а также покупку в 2018 году 44?% акций Ele.me, что сделало торгового гиганта крупнейшим акционером сервиса доставки еды.

При этом, по словам регулятора, указанные сделки не привели к устранению или ограничению конкуренции. Ведомство также сообщило, что участники этих сделок будут оштрафованы на 500?000 юаней ($78?000) каждый, что является максимальной величиной штрафа в соответствии с китайским антимонопольным законом от 2008 года. Alibaba, Baidu, JD.com и Geely пока не дали комментариев по данному инциденту.

Сейчас в стране ужесточается контроль над технологическими гигантами — Пекин отказался от принципов невмешательства и стал уделять больше внимания фактам злоупотребления доминированием на рынке, подавления конкуренции, неправомерного использования пользовательских данных и нарушения прав потребителей.



