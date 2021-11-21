Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину

Украинские заробитчане стали переводить больше денег из Польши в Украину. Это может свидетельствовать о том, что все больше украинцев работает в Польше, и что им стали больше платить.

Украинские заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину

Об увеличении потока денежных переводов из Польши в Украину рассказала пресс-служба портала gremi-personal.

В частности, за второй квартал 2021 года заробитчане перевели из Польши в Украину 1,34 миллиарда долларов. Это на 0,36 миллиарда выше, чем было переведено за аналогичный период 2020 года. Тогда из Польши в Украину переслали всего 0,97 миллиарда долларов.

Аналитики считают, что такое существенное увеличение массы денежных переводов (более чем на треть) связано, прежде всего, с ростом численности украинских заробитчан в Польше.

Украинские заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину

В 2020 году, в связи с началом пандемии, многие украинцы вернулись домой. Однако в этом году они стали активно возвращаться и опять трудоустраиваться в соседней стране.

"Польша ослабила ограничения, миграционное движение значительно оживилось, и украинцы приезжают на работу в Польшу, несмотря на карантин", - отметил генерального директор GremiPersonal.

Все больше наших соотечественников покидают родину и едут на работу в Евросоюз, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. В Украине высокооплачиваемой работы почти нет, а на минималку не прожить. Да и та иногда бывает недоступной.

А соседняя Польша, тем временем, адаптирует свое законодательство к новой реальности, делая его либеральнее для заробитчан. В частности, на днях польский сейм одобрил поправки к закону, которые облегчат заробитчанам пребывание и трудоустройство в Польше.


Марченко Любов, Тудей

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