Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину

Они были остановлены 18 ноября.

Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину
Фото: arkoplast.com

Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину. Об этом со ссылкой на белорусское Минэнерго пишет "Интерфакс-Запад".

"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину", – говорится в сообщении.

Минэнерго добавило, что экспорт происходит в соответствии с подписанными на ноябрь контрактами.

Напомним, с весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, но с 1 ноября он утратил силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

2 ноября Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

17 ноября Минэнерго Беларуси предупредило о прекращении с 18 ноября недавно восстановленной поставки электроэнергии в Украину.

Перед этим был отключен от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты 1-й энергоблок БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был подключен к сети.

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси после отказа НКРЭКУ продлять с 1 ноября запрет возобновился 6 ноября с 5 МВт каждый час. С 9 ноября электроэнергия из Белоруссии идет по 415 МВт каждый час.

8 ноября украинский эксперт по энергетике, медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная обнародовала письмо "Белэнерго" партнерам. В нем говорится, что "с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут".

По данным ЕП ("Европейской правды"), письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом".

9 ноября "Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину. В компании заверили, что экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам. А письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым не планировали поставлять электроэнергию в ноябре 2021 года.

С 9 ноября электроэнергия из Беларуси поставлялась в объеме по 415 МВт в час. Основным поставщиком электроэнергии называли компанию "ТЕТ Групп" Виталия Бутенко.

Вчера стало известно, что импорт электроэнергии из Белоруссии после прекращения поставок с 18 ноября планируется возобновить 21 ноября.

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