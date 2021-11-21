Золото сильно вырастет в цене: стала известна новая стоимость благородного металла

Уже вскоре в мире вырастет в цене золото. Аналитики прогнозируют значительное увеличение стоимости благородного металла уже в начале 2022 года. Стоимость унции золота достигнет 2000 долларов (1 унция равна 28,35 грамма).

В мире сильно подорожает золото: названа новая стоимость благородного металла

Такой прогноз дают аналитики одного из крупнейших и авторитетнейших американских банков Goldman Sachs.

В Goldman Sachs отмечают, что котировки золота стали расти на фоне инфляции, которая сейчас наблюдается фактически повсюду в мире. Причем инфляция оказалась намного глубже, и длительнее по течению времени, чем предполагалось ранее. Традиционные деньги дешевеют всюду. И если ранее аналитики полагали, что это будет временным процессом, то сейчас уже очевидно, что "временный" процесс неприлично затянулся.

Поэтому традиционные фиатные деньги теряют свою стоимость, и им доверяет все меньше людей.

В мире сильно подорожает золото: названа новая стоимость благородного металла

Многие устремили свои взоры на криптовалюту, надеясь, что биткоин может стать надежным средством хранения сбережений. Однако более консервативные граждане, наблюдая прыжки биткоина в цене на несколько тысяч долларов в день, предпочитают хранить свои сбережения по-старинке – в драгоценных металлах.

Однако, несмотря на прогнозируемый рост цены на золото, аналитики Goldman Sachs не советуют вкладывать все сбережения только в этот металл, ибо его ресурс роста также ограничен. Тем более, что в последние дни доллар активно возвращает себе былые позиции.

Такими образом, цена на золото вряд ли в ближайшее время сможет побить свой рекордный показатель, который у нее был в августе 2020 года. Тогда цена одной унции достигла 2069 долларов.

Напомним, в Украине курс доллара пошел вверх. Аналитики говорят, что к концу ноября он достигнет 27 гривен.


Марченко Любов, Тудей

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