В Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углем

Уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".

В Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углем
Архивное фото
Фото: port-yuzhny.com.ua

В Украину прибыло первое из семи законтрактованых ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Энерго".

Уточняется, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Также отмечается, что на сегодняшний день ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий с углем, из которых 5 поставок с углем из США и две - из Колумбии.

Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тыс. тонн, суммарный объем поставок – почти 470 тыс. тонн.

По данным компании, ожидается, что все партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 года – января 2022 года. Ближайшая поставка запланирована на конец ноября, четыре – в декабре и еще одна – в январе.

"Кроме судовых поставок, компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК "Энерго" подписала два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч тонн энергетического угля из Польши. Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана. Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т. Только в сентябре-октябре ДТЭК "Энерго" было всего импортировано более 356 тыс. т угля", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что импорт угля является временной мерой покрытия дефицита топлива, в то время как "использование угля украинской добычи остается приоритетным".

"В течение января-октября этого года на шахтах ДТЭК "Энерго" добыли 13,7 млн т угля марки «Г» и ввели в работу 23 новые лавы. Всего в этом году компания планирует добыть почти 17 млн т газового угля", - отметили в ДТЭК.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину семи кораблей кораблей"Панамакс", в связи с чем, по его словам, дефицита электроэнергии и ограничения ее потребления не ожидается. Импортером этого угля выступила ДТЭК Рината Ахметова.

В ноябре в Минэнерго заявили, что запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины опустились ниже 0,5 млн тонн при гарантированной норме 760 тыс. тонн. За месяц запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн).

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