Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила

С 1 января 2022 года для украинских ФОП вступят в действие новые правила, которые должны дисциплинировать бизнес, способствовать легализации доходов и защитить права потребителей. По крайней мере, в идеале все именно так и должно получиться.

До этой даты ФОПы обязаны установить у себя кассовые аппараты, которые сделают невозможным теневой оборот средств и должны сделать все финансовые операции прозрачными. Естественно, для многих ФОПов это будет означать увеличение налогов. Именно с этим и связано активное неприятие новых законодательных изменений в предпринимательской среде. Однако благодаря этому власть надеется получить увеличение налоговых отчислений в бюджет и сокращение теневой занятости.

Должны выиграть от такого нововведения у обычные покупатели, ибо они в обязательном порядке будут получать вместе с купленным товаром чек и смогут потом предъявить продавцу претензии в случае, если им продали некачественный товар.

Конечно при этом некоторые предприниматели, показав свой реальный объем оборота денег, вынуждены будут перейти с единого налога на общее налогообложение. Ведь информация с кассовых аппаратов будет поступать непосредственно налоговикам, и утаить что-либо будет практически невозможно.

Как обстоят дела сегодня?

Сегодня, пока еще не все предприниматели пользуются РРО (кассовыми аппаратами), у них есть возможность продавать наряду с товаром, который проходит через налогообложение, еще и большие партии "левого" контрабандного товара. Причем по тем же ценам, что и легальный товар. К тому же, эта контрабанда еще и не всегда бывает нормального качества.

Таким образом, государство теряет деньги в виде неуплаченных налогов, а покупатели подвергаются риску, покупая некачественный товар.

Кроме того, такие условия работы нивелируют конкуренцию между участниками рынка. Получается, что те, кто работает честно, оказываются в проигрыше по сравнению с теми, кто ведет на рынке нечестную игру.

"По данным налоговой, в системе единого налога скрывается 5 млрд поступлений в год, а вне рисковых – гораздо больше. Плюс "скрутки", которые не работают без черного нала – еще 2-3 млрд в месяц. И добавим также к этому таможни", – говорит председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Поэтому, единственный способ заставить бизнес работать честно – установить РРО и проверять, пользуются ли предприниматели кассовыми аппаратами при каждой сделке. Проверки ФОПов на предмет соблюдения норм нового закона начнутся сразу по окончанию карантина в стране. То есть, на сегодня точной даты нет, но возможно это будет весной следующего года, а может и ранее.

Для тех, у кого обнаружат нарушения, законом предусмотрены штрафы

Если продавать через РРО не весь товар и не печатать чеки, штраф составит 100% стоимости проданных товаров (150% за второе и каждое последующее нарушение).

Если обнаружат вмешательство в конструкцию РРО – штраф в размере 5100 грн.

Кроме того, благодаря выданным чекам, можно будет всегда проконтролировать, где и кем был продан тот или иной товар. При этом покупатели получат возможность получить обратно свои деньги, если товар окажется некачественным.

Напомним, уже с 1 декабря в Украине вырастут налоги для ФОП. Пока – ненамного. Декабрьское повышение будет связано не с дополнительным денежным оборотом, а с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума, к которым "привязаны" налоги предпринимателей.