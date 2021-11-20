Декларация о доходах в 2022 году будет включать дополнительные доходы и подарки

Граждан Украины предупредили о том, что им необходимо будет в 2022 году подавать декларацию о доходах. В документ придется внести все дополнительные доходы, благотворительность и даже подарки…

Украинцы, которые помимо основной работы имеют любые виды дополнительных доходов, в 2022-м обязаны обратиться в налоговую службу и заполнить декларацию. Об этом сказано в 162 статье Налогового кодекса.

Ежегодному декларированию, согласно украинскому законодательству, подлежит доход от независимой профессиональной деятельности, дополнительный доход, который граждане Украины получают в результате аренды недвижимости. Также в декларации следует указать подарки, благотворительность.

Налоговая ставка на дополнительные доходы составляет 18%. С общей суммы, вырученной от продажи недвижимости, необходимо заплатить налог в размере 5%. Подать налоговую декларацию следует по месту регистрации до 1 мая 2022 года.

Стоит отметить, что украинцам с каждым годом становится все сложнее скрывать дополнительные доходы от государства. Так, в 2022 году в Украине начнут действовать непрямые методы контроля плательщиков налога. Заплатить налог могут потребовать, например, в том случае, если выяснится, что расходы человека превышают его официальные доходы.

Напомним, в Украине увеличили размеры штрафов за уклонение от налогов и сокрытие доходов от государства. Сколько придется заплатить за нежелание платить налоги?