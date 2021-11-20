ЕС включил в список приоритетных проектов нефтепровод из Украины

Еврокомиссия включила проект нефтепровода между Украиной и Польшей в предложения по приоритетным энергетическим проектам инфраструктурного взаимосоединения на 2021-2027 годы.

Такая информация изложена на интерактивной карте перспективных проектов, обнародованной сегодня на сайте Еврокомиссии.

Речь идет о трубопроводе Адамово-Броды. Он должен соединить перегрузочную площадку ОАО "Укртранснафта" в г. Броды (Украина) и резервуарный парк Адамово (Польша).

Этот трубопровод является составной частью Евро-Азиатского нефтяного транспортного коридора (EAOTC), через который сырая нефть из Каспия и Средней Азии будет доставляться потребителям в Польшу и другие европейские страны. Нефтепровод Адамово-Броды также создаст возможность для транспортировки сырой нефти в обратном направлении – из региона Балтийского моря к потребителям в Украине, Словакии и Чехии.

Проект включает в себя строительство трубопровода Броды-Адамово общей протяженностью 397,9 километра (270,5 км в Польше и 127,4 км в Украине). Диаметр трубопровода – 700 мм, проектная мощность – 10 MTA (миллионов метрических тонн ежегодно), с возможностью увеличения до 20 MTA в будущем, с рабочим давлением 6,5 MPa (мега-паскалей). Предполагается строительство 6 насосных станций на территории Украины и 22 – в Польше . Срок реализации проекта – 2025 год.

В общей сложности перечень содержит 98 проектов: 67 - в сфере снабжения электроэнергии и ее хранения, 20 проектов – в сфере газоснабжения, шесть – в сфере утилизации СО2 и еще пять касаются так называемых разумных проектов взаимосоединения.