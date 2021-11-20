Биткоин стремительно падает вниз с рекордной высоты

После рекорда, установленного 10 ноября, биткоин обрушился и стремительно падает вниз, увлекая за собой другие альткоины. За неделю главная криптовалюта потеряла в стоимости 13%, а за 9 дней его цена просела на 14 тысяч долларов. Тем не менее, аналитики считают, что такое падение временное, и после него биткоин опять быстро начнет расти.

Биткоин стал стремительно терять в цене с понедельника, 15 ноября. Пока этот "медвежий" тренд остановить не удается, и главная криптовалюта продолжает падение. Если на своей рекордной отметке, достигнутой 10 ноября, стоимость биткоина составила 69 тысяч долларов, то на утро 19 ноября он упал до отметки 55,6 тысячи долларов.

Правда, дальше падать биткоин не стал. Оттолкнувшись от локального "дна", он подпрыгнул к полудню к отметке 57,5 тысячи долларов. Тем не менее, пока говорить о том, что биткоин вернулся к устойчивому росту, было бы преждевременно, считают аналитики.

Падая, биткоин увлек за собой вниз и другие популярные криптовалюты. В частности за неделю они так упали в цене:

Ethereum – на 14,2% (курс $3962);

на 14,2% (курс $3962); Solana – на 14% (курс $192,18);

– на 14% (курс $192,18); Dogecoin — на 17% ($0,2175);

— на 17% ($0,2175); Shiba Inu— на 25% ($0,00004181).

Что заставило биткоин падать вниз?

Эксперты рынка криптовалют считают, что удар по биткоину, и уже не впервые, нанесли новые известия из Китая. В Поднебесной ужесточили с ним войну. Там развернули настоящую охоту на майнеров и предупредили предприятия, что будут беспощадно повышать им цену на электроэнергию, если поймают кого-то на майнинге криптовалюты.

Второй весомой причиной, как ни парадоксально, стал недавний рекордный рост биткоина до 69 тысяч за одну монету. Инвесторы побоялись, что курс не удержится на такой высоте и принялись активно избавляться от биткоинов, а также выводить прибыль. Таким образом, капитализация рынка биткоинов снизилась с 1,3 триллиона долларов до 1,06.

Однако, несмотря на такой очередной обвал на рынке криптовалют, специалисты прогнозируют биткоину новый взлет еще до конца текущего года. Так, на криптобирже Kraken ожидают, что к новому году он будет стоить до 98 тысяч долларов.

Напомним, биткоин также запретили к официальному использованию в Индонезии. Не исключено, что его могут запретить и в других странах, где исповедуют ислам, так как по Корану криптовалюта считается грехом.