"Нафтогаз" переедет в новый офис

НАК "Нафтогаз Украины" переедет из офиса на улице Богдана Хмельницкого в новый корпоративный центр на Михайловской возле Майдана Незалежности.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Нафтогаз Украины" формирует новый корпоративный центр [...] на ул. Михайловской в Киеве . Локация, в которой будет сформирован корпоративный центр Нафтогаза, отвечает новым подходам компании. Здание утилитарное, структурированное по принципу «open space», интерьер выдержан в современном и демократическом стиле", - заявила пресс-служба "Нафтогаза".

Старое административное здание на Хмельницкого, построенное на месте бывшей Фундуклеевской женской гимназии, находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.