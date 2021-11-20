"Нафтогаз" переедет в новый офис

Корпоративный центр компании будет возле Майдана Незалежности.

"Нафтогаз" переедет в новый офис
Фото: delo.ua

НАК "Нафтогаз Украины" переедет из офиса на улице Богдана Хмельницкого в новый корпоративный центр на Михайловской возле Майдана Незалежности.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Нафтогаз Украины" формирует новый корпоративный центр [...] на ул. Михайловской в Киеве. Локация, в которой будет сформирован корпоративный центр Нафтогаза, отвечает новым подходам компании. Здание утилитарное, структурированное по принципу «open space», интерьер выдержан в современном и демократическом стиле", - заявила пресс-служба "Нафтогаза".

Старое административное здание на Хмельницкого, построенное на месте бывшей Фундуклеевской женской гимназии, находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.

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