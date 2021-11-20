Венгрия получает большую часть газа из Украины, это не транзит из РоSSии, – Макогон

Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток.

Венгрия получает большую часть газа из Украины, это не транзит из РоSSии, – Макогон

Венгрия продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, что не является транзитом из РоSSии.

Об этом гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон написал в соцсети Facebook.

“Очевидное-невероятное. После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского Потока, Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток”, – отметил он.

Макогон добавил, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от Газпрома.

По его словам, Газпром не поставляет газ через Украину транзитом в Венгрию, начиная с 1 октября. "Хотя имеет полностью оплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 НС в сутки", - сказал Макогон.

Понятно, что зависимость от газопровода, не имеющего резервных ветвей, несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь”, – подытожил он.

Напомним, газопровод, через который Венгрия сможет получать роSSийский газ в обход Украины, был достроен в начале июля.

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