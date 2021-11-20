Венгрия получает большую часть газа из Украины, это не транзит из РоSSии, – Макогон

Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток.

Венгрия продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, что не является транзитом из РоSSии.

Об этом гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон написал в соцсети Facebook.

“Очевидное-невероятное. После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского Потока, Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ . В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток”, – отметил он.

Макогон добавил, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от Газпрома.

По его словам, Газпром не поставляет газ через Украину транзитом в Венгрию, начиная с 1 октября. "Хотя имеет полностью оплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 НС в сутки", - сказал Макогон.

Понятно, что зависимость от газопровода, не имеющего резервных ветвей, несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь”, – подытожил он.

Напомним, газопровод, через который Венгрия сможет получать роSSийский газ в обход Украины, был достроен в начале июля.