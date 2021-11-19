В Калуше за 73 млн гривень отстроят ратушу

Аукцион состоится 3 декабря, а работы планируется завершить к 2023 году.

Фото: wikipedia.org

Управление строительства и развития инфраструктуры Калушского городского совета во вторник, 16 ноября, объявило тендер на реставрацию и частичное воспроизведение ратуши, являющейся памятником архитектуры местного значения.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ожидаемая стоимость закупки – 72,6 млн. грн., а аукцион состоится 3 декабря. Работы планируется завершить до конца 2022 года.

Калушское издание "Вікна" пишет, что работа по восстановлению ратуши продолжается с 2019 года. Были предложены три эскизных проекта, из которых рабочая группа выбрала один.

Фото: vikna.if.ua

Он предусматривает реставрацию остатков старой ратуши, восстановление утраченных частей с использованием состаренного кирпича и новое трехэтажное здание, которое будет через галерею соединено с историческим зданием. В частности, здесь планируется устроить зал заседаний Калушского городского совета и террасу. Достройка будет расположена в глубине двора, чтобы сохранился упор на башню.

Общая площадь помещений ратуши составит около 2,5 тыс. квадратных метров, и здесь смогут работать 135-150 человек.

Калушская ратуша была построена в начале XX в. В советское время здесь размещались административные учреждения, но за годы независимости здание было почти разрушено.

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