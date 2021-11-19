"Укрнафта" объявила конкурс на должность главы правления

Наблюдательный совет "Укрнафты" объявил конкурс на должность главы правления компании.

На сайте компании сообщается, что основным требованием к кандидатам является 15-летний управленческий опыт в области топливно-энергетического комплекса, в частности, в секторе добычи нефти и газа. Претендент должен иметь не менее пяти лет успешного опыта в должностях высшего руководящего звена (председатель правления, заместитель председателя правления, член правления, операционный директор, вице-президент по добыче и т.п.).

Прием документов от потенциальных участников конкурса продлится до 30 ноября включительно.

Поиск кандидатов проводится при поддержке рекрутингового агентства Ward Howell.

НАК "Нефтегаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. Это крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Коломойский много лет осуществлял операционный контроль над "Укрнафтой" через подконтрольных топ-менеджеров, которым он доплачивал миллионы долларов за работу в интересах группы "Приват".

В июле 2015 года акционеры "Укрнафта" назначили главой правления британца Марка Роллинза, который прежде возглавлял подразделение британского нефтегазового гиганта BG Group в Казахстане.

Он работал в должности до апреля 2019 года, когда его полномочия прекратили. Обязанности председателя правления были возложены на Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по сбыту.

Осенью 2019 года "Укрнафта" начала поиск кандидатов на должность главы компании, но после начала пандемии конкурс прекратили "в связи с изменением текущей экономической ситуации". Через несколько месяцев с Гезом был заключен полноценный контракт, и он до сих пор возглавляет "Укрнафту". В июне 2021 года председатель правления "Нефтегаза" Юрий Витренко заявил о намерении найти для "Укрнафты" нового руководителя, который не был бы подконтролен Коломойскому.

Компания владеет примерно двумя тысячами газовых скважин, тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, 28 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до оккупации Крыма и войны на востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по тогдашнему курсу.