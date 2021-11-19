"Укрнафта" объявила конкурс на должность главы правления
Витренко пообещал, что новый руководитель не будет контролироваться Коломойским.
Наблюдательный совет "Укрнафты" объявил конкурс на должность главы правления компании.
На сайте компании сообщается, что основным требованием к кандидатам является 15-летний управленческий опыт в области топливно-энергетического комплекса, в частности, в секторе добычи нефти и газа. Претендент должен иметь не менее пяти лет успешного опыта в должностях высшего руководящего звена (председатель правления, заместитель председателя правления, член правления, операционный директор, вице-президент по добыче и т.п.).
Прием документов от потенциальных участников конкурса продлится до 30 ноября включительно.
Поиск кандидатов проводится при поддержке рекрутингового агентства Ward Howell.
НАК "Нефтегаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. Это крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.
Коломойский много лет осуществлял операционный контроль над "Укрнафтой" через подконтрольных топ-менеджеров, которым он доплачивал миллионы долларов за работу в интересах группы "Приват".
В июле 2015 года акционеры "Укрнафта" назначили главой правления британца Марка Роллинза, который прежде возглавлял подразделение британского нефтегазового гиганта BG Group в Казахстане.
Он работал в должности до апреля 2019 года, когда его полномочия прекратили. Обязанности председателя правления были возложены на Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по сбыту.
Осенью 2019 года "Укрнафта" начала поиск кандидатов на должность главы компании, но после начала пандемии конкурс прекратили "в связи с изменением текущей экономической ситуации". Через несколько месяцев с Гезом был заключен полноценный контракт, и он до сих пор возглавляет "Укрнафту". В июне 2021 года председатель правления "Нефтегаза" Юрий Витренко заявил о намерении найти для "Укрнафты" нового руководителя, который не был бы подконтролен Коломойскому.
Компания владеет примерно двумя тысячами газовых скважин, тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, 28 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до оккупации Крыма и войны на востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по тогдашнему курсу.