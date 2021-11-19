"Укрпочта" построит сортировочный центр в Днепре за $49 млн

Комплекс будет обрабатывать до 35 тысяч посылок и 15 тысяч писем в час.

Компания "Укрпочта" собирается построить логистически-сортировочный центр в Днепре за 49 млн долларов. Контракт с подрядчиком "Гранд Импекс" был подписан в пятницу, 19 ноября.

Об этом сообщается на сайте компании.

Новый сортировочный центр под названием HUB_Dnipro будет расположен на окраине областного центра (ул. Кротова, 24), недалеко от аэропорта. Общая площадь земельного участка, на котором он будет построен, составляет 8,47 га.

Днепровский сортировочный комплекс должен стать главным центром обработки и сортировки почтовых отправлений для центра Украины. По предварительным подсчетам компании, объем обработки посылок вырастет до 35 тыс. единиц в час, а письменной корреспонденции – до 15 тыс. писем в час, а время обработки сократится до 3-5 часов.

Завершение всех работ по строительству сортировочного центра запланировано к первому полугодию 2023 года.

"Укрпочта" и победитель торгов заключили договор аренды на срок 8 лет с возможностью купли-продажи в течение срока аренды.

Напомним, что 7 сентября "Укрпочта" подписала соглашение на строительство логистическо-сортировального центра в Борисполе, а 21 сентября - возле Львова.

В рамках стратегии модернизации "Укрпочта" привлекла около 100 млн. евро для строительства автоматизированных сортировочных хабов, региональных депо и закупки автомобилей для передвижных отделений.