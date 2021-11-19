Соратник Медведчука купил радиостанцию

У компании пока нет лицензии на вещание.

Бывший генеральный продюсер канала "112 Украина" Артем Марчевский на этой неделе приобрел ООО "Радиокомпания Серебряная волна".

Об этом сообщило профильное издание "Детектор Медиа".

Он стал владельцем компании, владеющей лицензией на развлекательно-музыкальное радиовещание в Крыму и в городе Севастополь, вместе с юристом Александром Барановским и программистом Владиславом Серебряковым.

Марчевский, возглавляющий молодежную организацию пророSSийской партии ОПЗЖ, рассказал изданию, что это будет развлекательное музыкальное радио для аудитории от 15 до 35 лет, в работе которого будут задействованы "блогеры"; также планируются разговорные программы с "селебритизу из мира тиктока".

В Крыму ООО "Радиокомпания Серебряная волна" говорила с позывным "Перец ФМ", сейчас у нее нет никакой лицензии на вещание в Украине.

"Радио – это нормальный работающий бизнес, мы решили попробовать – у нас у каждого есть представление о том, как нужно развивать радиобизнес и строить радиостанцию. Это мой и партнеров личный проект, который не связан с Медведчуком или моим другим бизнесом", - сказал Марчевский.

Марчевский несколько лет назад баллотировался в Киевсовет от партии "Право народа". Лидером списка был приближенный к Медведчуку Виктор Черный, а само название "Право народа" является частью официального наименования общественного движения Медведчука "Украинский выбор – право народа".

В 2018 году он стал генеральным продюсером "112 Украина", когда канал был продан гражданину Германии Эдуарду Катцу, которого СМИ называли подставным лицом, действовавшим в интересах Виктора Медведчука.

В 2019 году Марчевский баллотировался в Верховную Раду от ОПЗЖ, а в 2021 году стал одним из совладельцев телеканала "Первый независимый", который создали после закрытия так называемых "каналов Медведчука" (ZIK, NewsOne и "112 Украина").