Рейтинг стран, где можно заработать на жилье

В Украине, чтобы заработать на покупку собственного жилья, придется работать и ничего не тратить около 20 лет. Названы страны, где граждане могут очень быстро скопить нужную сумму на дом или квартиру.

Названы страны, в которых проще всего заработать на покупку собственного жилья

Рейтинг стран, в которых цены на недвижимость и соотношение их со средней заработной платой наиболее выгодны для обычных рядовых граждан, составили эксперты британской компании Roofing Megastore. В ходе исследования был проанализирован рынок недвижимости и уровень зарплат в 109 государствах.

Лидером по доступности недвижимости для населения стала Саудовская Аравия. Дом площадью 100 квадратных метров можно купить за 90 000 долларов, при этом средняя зарплата в стране составляет 20 000 долларов в год, это около 22,42% от стоимости жилья. Получается, что за 4,5 года жители Саудовской Аравии могут приобрести дом.

На втором месте в рейтинге стран с самой доступной недвижимостью оказалась ЮАР. Граждане этого государства в среднем зарабатывают за год около 18% от стоимости дома, поэтому за 5,5 лет вполне могут собрать достаточную сумму на его покупку.

Замыкает тройку лидеров США. Среднестатистический американец в год может заработать около 15% от стоимости жилья. На скопление нужной суммы уйдет чуть более 6,5 лет.

Названы страны, в которых проще всего заработать на покупку собственного жилья

Четвертое место и пятое место заняли Пуэрто-Рико и Объединенные Арабские Эмираты с годовыми доходами населения 14,5% и 13,6% от стоимости жилья соответственно.

Украина не попала даже в топ-50 стран по доступности покупки жилья для населения. Средняя годовая зарплата в стране составляет всего 5,42% от стоимости дома площадью 100 квадратов. Если никуда не тратить доходы, то скопить на собственное жилье украинцы могут за 19 лет.

Напомним, украинцам назвали регионы страны, где аренда жилья является самой выгодной.


Шевченко Лилия, Тудей

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