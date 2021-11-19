НБУ признал банковскую группу Томаша Фиалы

Банковская группа "Драгон" стала 26-й действующей в Украине банковской группой.

НБУ признал банковскую группу Томаша Фиалы
Фото: Макс Требухов

Национальный банк Украины признал банковскую группу "Драгон" и согласовал ответственным лицом этой банковской группы АО "Юнекс Банк".

Как сообщает пресс-служба НБУ, в состав банковской группы входят "Юнекс Банк", ФК "Инвесткепитал", ФК "Артуа" и СП ООО "Драгон Капитал". Контроллером банковской группы является Томаш Фиала.

Банковская группа "Драгон" стала 26-й действующей в Украине банковской группой.

Основанный в 1993 году АО "Юнекс Банк" является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главным акционером банка была компания Withine Investments LTD. Конечный бенефициар этой компании – народный депутат Вадим Новинский.

1 апреля 2021 года НБУ согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital.

Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя инвестиционные, банковские и брокерские услуги корпоративным и частным клиентам. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании принадлежит медиахолдинг "НВ", в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.

В ноябре 2020 года АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести контрольную долю Treeum Holdings Limited, владеющую онлайн-изданиями Finance.ua и Minfin.com.ua.

26 мая основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем интернет-издания "Украинская правда".

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