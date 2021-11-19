У руководителя "Авиалиний Антонова" обнаружили незадекларированную недвижимость в оккупированном Крыму

Отель Villa Rosa расположен в Коктебеле на побережье Черного моря.

У руководителя "Авиалиний Антонова" обнаружили незадекларированную недвижимость в оккупированном Крыму
Фото: Радио Свобода

Руководитель авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму. При этом в 2020 году его право собственности на этот объект было зарегистрировано по роSSийскому законодательству.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

По данным журналистов, недвижимость, которой владеет Харченко, - гостиница Villa Rosa, расположена в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря.

Как свидетельствуют данные из украинского реестра прав на недвижимое имущество, площадь гостиницы составляет 510 кв. метров. Однако в своей имущественной декларации за 2020 год руководитель АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко не указал, что имеет в собственности гостиницу в оккупированном Крыму.

Собственником этого имущества Харченко стал в 2008 году, однако с начала работы директором АТП ГП "Антонов" он этой недвижимости не декларировал.

В разговоре с журналистами Харченко возразил, что является собственником этого имущества и посоветовал обратиться в НАПК. Он также отказался комментировать актуальные документы, которые журналисты официально получили в реестре недвижимости Украины, из которых следует, что владельцем этого имущества именно он.

Кроме того, "Схемы" взяли выписку на этот объект из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав объекта недвижимости РФ. Оказалось, что право собственности на недвижимость в Коктебеле было перерегистрировано на Харченко уже по роSSийским законам. Это произошло в ноябре 2020 года, когда Харченко уже занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения ГП "Антонов". Эту информацию он также отказался объяснить и попросил съемочную группу покинуть его кабинет.

НАПК провело проверку декларации Михаила Харченко и нашло несоответствия между его реальным имущественным положением и задекларированным на сумму более 1 млн гривен. В частности, там зафиксировали отсутствие в декларации Харченко имущества в оккупированном Крыму и обратились к нему за разъяснением.

Декларант объяснил НАПК, что с начала 2021 года это имущество уже не является его собственностью, однако доступа к копиям сделок отчуждения он не имеет. Харченко заявил, что решение об отчуждении недвижимости в Крыму он принял из-за сложной экономической и политической ситуации, а также во избежание негативных последствий, возможных преследований его и членов его семьи.

В действиях директора "Авиалиний Антонова" в Нацагентстве заметили признаки "недостоверного декларирования" и передали эту информацию в Национальную полицию.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что ГП "Антонов" переплачивает на закупке топлива для "Мрии" и других грузовых самолетов ".

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