Рада упростила порядок закупки кислородных станций для больниц

Такие станции производят кислород из окружающего воздуха.

Рада упростила порядок закупки кислородных станций для больниц
Фото: Львовский городской совет

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 18 ноября, приняла закон об упрощении процедуры закупки кислородных станций для больниц.

Соответствующий законопроект №6293 поддержали в общей сложности 339 народных депутатов.

Он вносит изменения в заключительные и переходные положения закона о публичных закупках, согласно которым работы и услуги, связанные с проектированием и установкой систем снабжения медицинских газов (в том числе кислородных станций, криогенных емкостей, сетей централизованного кислородоснабжения и их составляющих) осуществляются в порядке упрощенных закупок.

Кислородная станция – это собственная система генерации больницей кислорода из окружающего воздуха (технология PSA), подающая его под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов (может заправлять баллоны и т.п.) от единого генератора. Он может быть установлен внутри здания больницы (в отличие от кислородного резервуара по соображениям пожарной безопасности) и обеспечивает полную кислородную независимость больницы.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что больницы, закупившие кислородные станции, не испытывают критической нехватки в кислороде. Зато у других учреждений возникают проблемы вплоть до критического дефицита в кислородном обеспечении, которое измеряется часами.

Напомним, что в начале ноября Верховная Рада выделила 650 млн гривен на централизованную закупку кислородных станций для больниц и еще 150 млн гривен – на их проектирование.

По данным Минздрава, во время осенней волны COVID-19 потребление кислорода в больницах выросло в 5-6 раз по сравнению с весной. Это связано с тем, что весной в Украине доминировал вариант коронавируса альфа, а сейчас – дельта.

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