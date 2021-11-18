В Раде заявили о намерении сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка

Верховная Рада намерена сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Об этом с трибуны парламента в четверг, 18 ноября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Вчера на своем заседании Комитет по вопросам экономического развития проголосовал финальную редакцию текста [законопроекта №4197-д о рынке древесины] до первого чтения, согласно которой абзац о снятии моратория изымается из текста законопроекта. Это чистая математика, коллега. С 2016 года, с тех пор как действует мораторий на экспорт леса-кругляка, у нас индекс капитальных инвестиций в деревообработку вырос на 88%. Это безусловный позитив для нашей экономики", - заявил Наталуха.

Он также аргументировал решение сохранить мораторий климатическим соглашением COP26, цель которого – остановить процесс сокращения лесного покрова на планете до 2030 года.

"Украина не имеет морального права после этого ставить под риск собственные леса, собственные Карпаты, собственные ресурсы, за счет которых мы дышим. Этот закон направлен на цивилизованное урегулирование рынка древесины, но оставляет мораторий в действии", – заявил депутат.

Напомним, что в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка). На страны ЕС приходилось 70% экспорта леса из Украины. Поэтому в 2019 году ЕС инициировал процедуру разрешения спора вокруг моратория путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы.

В конце 2020 года она постановила, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но должна откорректировать свой запрет с 2015 года. В Еврокомиссии тогда заявили, что Украина должна в скором времени отменить принятый в 2015 году мораторий.

Торговый представитель Украины Тарас Качка на это заявил, что решение арбитража не означает необходимость запрета экспорта кругляка. По мнению Минэкономики, арбитры рекомендовали Украине принять комплексное решение, а не простую отмену запрета на экспорт. Его краеугольным элементом станет создание внутреннего рынка древесины по цивилизованным правилам.

Запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесины (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесины сосны - с 1 января 2017 года сроком на 10 лет.

Евросоюз настаивает, что такое решение противоречит ст. 35 Соглашения об ассоциации ("Ограничение экспорта или импорта"), согласно которой ни одна из сторон не должна вводить или сохранять действующие какие-либо запреты, ограничения или меры эквивалентного действия на импорт любого товара другой стороны или экспорт любого товара, предназначенного для территории другой стороны.