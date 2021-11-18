Бывшие налоговики создали конвертационный центр в Полтаве

Группировка обналичила более 500 млн гривен.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований и СБУ ликвидировали конвертационный центр в Полтаве, созданный бывшими работниками налоговых органов.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и СБУ.

В течение 2021 года через конвертационный центр, который занимался обналичиванием через фиктивные финансово-хозяйственные операции, прошло более 500 млн гривен.

"В ходе досудебного следствия установлено, что организаторами конверта были жители Полтавы, которые имели опыт работы в налоговых органах. Они, используя ряд фиктивных фирм, заключали с предприятиями региона договоры купли-продажи несуществующих работ и услуг", - говорится в сообщениях.

В ходе операции правоохранители провели 18 обысков, в ходе которых было изъято 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро, более 1,7 млн. гривен, 660 грамм золота в монетах и слитках, печати, документацию и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Пока задержан только курьер, передавший заказчикам 1,5 млн гривен наличными.

Фото: ДБР

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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