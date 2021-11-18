Рада приняла новый закон о страховании

В первом чтении депутаты приняли законопроект 17 июня.

Рада приняла новый закон о страховании
Фото: oporaua.org

Верховная Рада на созванном по требованию президента Владимира Зеленского внеочередном заседании приняла новую редакцию закона о страховании.

Проект закона "О страховании" (№ 5315), содержащий новые нормы о деятельности страховых компаний и надзору за ними, во втором чтении и в целом поддержали 235 народных депутатов.

Закон в частности усовершенствует терминологию, касающуюся сферы страхования (страховой риск, страховой интерес, объект страхования, страховое покрытие, страховая услуга и т.п.).

Закон также обновляет подход к лицензированию страховщиков и определяет полномочия Национального банка по осуществлению плановых мер государственного надзора за деятельностью страховщиков.

В первом чтении Рада приняла законопроект о страховании 17 июня.

Предыдущий закон "О страховании" был принят еще 25 лет назад и существенно устарел.

По оценке Национального банка, законопроект изменяет подходы к лицензированию страховщиков, позволяя перейти от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам, а также ужесточает требования к обеспечению платежеспособности компаний.

Депутаты ужесточили требования к условиям осуществления страховых компаний, прописав требования прозрачной структуры собственности, безупречной деловой репутации и т.д.

Выписаны правила для страховых посредников с обязательной регистрацией и раскрытием всей необходимой информации клиентам.

Впервые в украинском законодательстве появилась четкая процедура выхода компаний с рынка как в добровольном, так и в принудительном порядке, а также правила передачи страхового портфеля.

Напомним, что в начале июня Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона о кредитных союзах, а в конце апреля – проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях.

Вместе с новым законом о страховании они являются составной частью одного пакета, призванного перезагрузить регулирование небанковского финансового сектора Украины.

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