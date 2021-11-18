Финдиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривен

В 2017-2019 годах он вносил в рентные декларации ложные сведения.

Фото: Офис генпрокурора

Финансовому директору – главному бухгалтеру ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,2 млрд гривен.

По данным следствия, с мая 2017 по апрель 2019 года он внес в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых "Валявкинского" и "Новокриворожского" месторождений железных руд заведомо ложные сведения. Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора.

"Кроме того, в нарушение требований налогового законодательства с декабря 2014 по март 2019 года он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых на сумму свыше 2,2 млрд грн", - отметили в сообщении.

Фото: Офис генпрокурора Вручение подозрения

Фото: Офис генпрокурора

Сумма ущерба государству за неуплату ренты за пользование недрами подтверждена судебной экспертизой и экономической экспертизой Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. Засл. Проф. М.С. Бокариуса" Министерства юстиции.

Подозрения объявлены по ч. 1 ст. 366 (наказывается штрафом от 2000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (штраф от 15 000 до 25 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.