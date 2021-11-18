НКРЭКУ оштрафовала компанию Ахметова, владеющую ТЭС на востоке Украины

Внеплановая проверка установила ряд нарушений в работе станций.

НКРЭКУ оштрафовала компанию Ахметова, владеющую ТЭС на востоке Украины
Фото: Макс Левин

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 17 ноября оштрафовала ООО "ДТЭК Востокэнерго" за нарушение требований законодательства на рынке электроэнергии и производства тепловой энергии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам внеплановой выездной проверки, охватывавшей последние пять лет деятельности компании, был установлен ряд нарушений:

  • компания не обеспечила наличие гарантированных запасов угля на Луганской и Кураховской ТЭС;
  • нарушила требования, обязывающие продавать не менее 10% электроэнергии на рынке "на сутки вперед";
  • не придерживалась обязанности лицензиата осуществлять куплю-продажу электрической энергии по двусторонним договорам и на организованных сегментах рынка электрической энергии;
  • допустили другие нарушения, связанные с учетом тепловой энергии, несоблюдением сроков представления в НКРЭКУ соответствующих документов и информации, несоблюдением структуры расходов и т.п.

"НКРЭКУ вынесла решение применить к ООО «ДТЭК Востокэнерго» максимальные штрафные санкции за нарушения по производству электроэнергии и за нарушения по производству тепловой энергии", - заявила НКРЭКУ.

В материалах к заседанию сообщается, что штраф за нарушение лицензионных условий по производству электроэнергии составляет 1,7 млн. гривен, по производству тепловой энергии - 34 тыс. гривен.

Напомним, что в состав "ДТЭК Востокэнерго" входят Кураховская ТЭС в Донецкой области и Луганская ТЭС в Луганской области. Еще одна ТЭС находится в оккупированном Харцызске, компания потеряла контроль над ней в 2017 году.

"ДТЭК" входит в состав холдинга SCM, акционером которого является Ринат Ахметов.

На "ДТЭК Востокэнерго" и на другие генерирующие компании Ахметова еще предстоят невыездные проверки, назначенные на заседании 5 ноября.

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