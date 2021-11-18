В правительстве рассказали детали о выплате 1000 гривен вакцинированным

Полностью привитые украинцы смогут получить по 1000 гривен на виртуальные платежные карты через "Дию" с 19 декабря и до конца следующего года.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится в сообщении правительства в Telegram.

Средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.

"Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. 3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это - отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – говорится в сообщении.

В Кабинете министров добавили, что никаких налогов на 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение "Дия". Эти деньги можно будет потратить на спорт, развлечения или поездки внутри Украины.

Представитель президента добавил, что эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Глава фракции "Голос", член профильного финкомитета Ярослав Железняк сообщал, что уряд має правительство должно сформировать список предприятий, которые получат компенсацию таким образом, по КВЭДам.