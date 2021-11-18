В Украине в два раза подорожали мясные изделия

В Украине резко выросли цены на мясо и мясные изделия. В ноябре стоимость свинины и говядины подскочила почти на 50%, а сосиски и сардельки с начала месяца подорожали на 3,84%.

В Украине в два раза подорожали мясные изделия: как изменились цены на сардельки и сосиски в ноябре

По словам фермеров, им нечем кормить поголовье. Выращивать свиней и другой скот с каждым годом украинцам становится невыгоднее.

Цены на мясо стремительно растут, и украинцы выбирают то, что дешевле. Больше всего за месяц подорожали телятина и говядина. Свинина и курятина стоят дешевле, и спрос на это мясо растет.

За один килограмм говядины украинцам придется отдать в среднем от 172 грн, килограмм свинины стоит в среднем от 124 грн. Куриное филе продается примерно по за 142 грн. Сосиски и сардельки стоят по-разному, все зависит от производителя. Например, в октябре сардельки с сыром стоили 157,27 грн/кг, "Алан Женевские" с сыром – 225,03 грн/грн, молочные "Ятрань" – 83,05 грн/кг. В ноябре этот продукт подорожал в среднем на 3,84%.

В Украине в два раза подорожали мясные изделия: как изменились цены на сардельки и сосиски в ноябре

Помимо мяса в Украине продолжает дорожать и сало. На сегодняшний день на рынке образовался дефицит популярного среди украинцев продукта, и просят за него в среднем от 140 грн/кг, а генеральское сало с прорезью украинцам продают по 350 гривен за килограмм.

Ранее украинцам рассказали, почему в магазинах продается импортный картофель вместо отечественного.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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