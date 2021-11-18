В Кабмине определились, как будет работать механизм "тысяча за вакцинацию", - нардеп Железняк

Срок действия программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года.

В Кабмине определились, как будет работать механизм "тысяча за вакцинацию", - нардеп Железняк
Фото: volynonline.com

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, как будет работать правительственная программа "тысяча за вакцинацию", которая должна стимулировать украинцев прививаться против коронавируса.

"Здесь инсайд пришел от Кабмина, как будет работать "тысяча за вакцинацию от власти"", - написал он в своем Telegram-канале.

Срок действия программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года. Обязательным критерием является то, что деньги смогут получить только предприятия, где не менее пяти сотрудников и уплачен ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года.

На проект выделяют 3 млрд грн на 2021 год (законопроект №6297). Распорядителем денежных средств будет Министерство экономики.

"А в 2022... как Бог даст", - отметил Железняк.

Механизм действия программы будет следующим: Кабмин формирует список предприятий (список КВЭД). Пока что планируется, что это будет "Укрзализныця", авиакомпании и предприятия со следующими КВЭД: 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13.

"Предприятия проверяются на соответствие обязательному критерию. Далее банки через POS-терминалы каким-то прекрасным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе.... Вакцинированные украинцы проходят верификацию в «Дии» и получают специальную банковскую карту. Кабмин перечисляет на эту карту 1000 грн. Полученные деньги следует использовать в течение четырех месяцев для оплаты услуг предприятий, зарегистрированных в программе. Сначала система будет работать только через «Дию». В третьем квартале 2022 года должны появиться другие варианты», - отметил Железняк.

"Если честно, то все это выглядит крайне утопически, сложно и накроется на любом этапе реализации", - добавил нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение "Дия". Эти деньги можно будет потратить на спорт, развлечения или поездки внутри Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на продовольствие установили абсолютный рекордЦены на продовольствие установили абсолютный рекорд
ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налогаФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога
ПриватБанк ликвидлирует счета ФОПов: в банке объяснили ситуациюПриватБанк ликвидлирует счета ФОПов: в банке объяснили ситуацию
Налоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежиНалоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежи
Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарстваУкраинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства
Блок рекламы


Похожие новости
Тариф на электроэнергию вырастет до 4 гривен: Нацбанк Украины рассказал, как он будет повышатьсяТариф на электроэнергию вырастет до 4 гривен: Нацбанк Украины рассказал, как он будет повышаться
Производители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в УкраинеПроизводители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в Украине
Коболев: Даже после прекращения транзита роSSийского газа по украинской ГТС будет возможность использования подземных хранилищКоболев: Даже после прекращения транзита роSSийского газа по украинской ГТС будет возможность использования подземных хранилищ
Коболев об идее Германии переоборудования украинской ГТС: "Чистый водород в нашей трубе не будет работать"Коболев об идее Германии переоборудования украинской ГТС: "Чистый водород в нашей трубе не будет работать"
Автор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить нольАвтор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить ноль
Доходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадутДоходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадут
Сопокупатель "Большевика" экс-нардеп Хмельницкий заявил, что не инвестировал в акции Иркутской нефтекомпанииСопокупатель "Большевика" экс-нардеп Хмельницкий заявил, что не инвестировал в акции Иркутской нефтекомпании
Экс-нардеп Хмельницкий, купивший "Большевик", может быть совладельцем нескольких активов нефтяной компании в РоSSииЭкс-нардеп Хмельницкий, купивший "Большевик", может быть совладельцем нескольких активов нефтяной компании в РоSSии
НБУ больше не будет прогнозировать курс для госбюджетаНБУ больше не будет прогнозировать курс для госбюджета
Биткоин шагает ввысь: сколько можно на одной монете заработать за неделюБиткоин шагает ввысь: сколько можно на одной монете заработать за неделю
Последние новости
Подгружаем последние новости