В Кабмине определились, как будет работать механизм "тысяча за вакцинацию", - нардеп Железняк

Срок действия программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, как будет работать правительственная программа "тысяча за вакцинацию", которая должна стимулировать украинцев прививаться против коронавируса.

"Здесь инсайд пришел от Кабмина, как будет работать "тысяча за вакцинацию от власти"", - написал он в своем Telegram-канале.

Срок действия программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года. Обязательным критерием является то, что деньги смогут получить только предприятия, где не менее пяти сотрудников и уплачен ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года.

На проект выделяют 3 млрд грн на 2021 год (законопроект №6297). Распорядителем денежных средств будет Министерство экономики.

"А в 2022... как Бог даст", - отметил Железняк.

Механизм действия программы будет следующим: Кабмин формирует список предприятий (список КВЭД). Пока что планируется, что это будет "Укрзализныця", авиакомпании и предприятия со следующими КВЭД: 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13.

"Предприятия проверяются на соответствие обязательному критерию. Далее банки через POS-терминалы каким-то прекрасным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе.... Вакцинированные украинцы проходят верификацию в «Дии» и получают специальную банковскую карту. Кабмин перечисляет на эту карту 1000 грн. Полученные деньги следует использовать в течение четырех месяцев для оплаты услуг предприятий, зарегистрированных в программе. Сначала система будет работать только через «Дию». В третьем квартале 2022 года должны появиться другие варианты», - отметил Железняк.

"Если честно, то все это выглядит крайне утопически, сложно и накроется на любом этапе реализации", - добавил нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение "Дия". Эти деньги можно будет потратить на спорт, развлечения или поездки внутри Украины.