Штраф за уклонение от налогов повысили в Украине

Верховная Рада Украины приняла новый закон, который позволит реализовать отдельные положения деятельности новой структуры - Бюро экономической безопасности. Кроме того, документ предполагает значительное увеличение штрафов для граждан страны, которые получают доходы, но не платят налоги.

За принятие законопроекта № 3959-1 проголосовали 296 народных избранников. Согласно документа, штрафы за уклонение от уплаты налогов, сборов и платежей вырастут до 85-119 тысяч гривен.

Обязанности по выявлению неплательщиков налогов будут возложены на Бюро экономической безопасности. БЭБ – это новый правоохранительный орган, который создается в Украине для расследования финансовых преступлений.

В принятом Верховной Радой законе определена степень ответственности служащих БЭБ за правонарушения по дисциплинарным уставам; за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ; вводит ответственность за невыполнение определения следственного судьи.

Бюро экономической безопасности также будет наделено полномочиями для осуществления оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования уголовных правонарушений.

Напомним, ранее украинцев предупредили о введении штрафов в размере 5100 гривен. За какие нарушения придется платить, и как избежать наказания в виде штрафных санкций?